شكرا لقرائتكم خبر عن احنا فى خدمتك.. 7 خطوات تحدد النظام الغذائى الجيد للاعب كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ونبدأ اليوم الرابع بتحديد الخطوات التى تحافظ على النظام الغذائى الجيد للاعب كرة القدم.

1ـ الاختيارالمناسب للطعام والسوائل وتوقيته.

٢- الطاقة الكلية المستهلكة في اليوم للاعب كرة القدم.

٣- على اللاعب استهلاك من 45-60 كيلوكالوري لكل كيلو جرام من وزن جسمه في اليوم.

٤- احتياج اللاعب للنشويات والسوائل أثناء التدريب الروتيني اليومي.

٥- على اللاعب استهلاك من 8-10 جرامات من النشويات لكل كجم من وزن جسمه في اليوم.

٦- على اللاعب شرب ما يكفيه من السوائل كل يوم للحفاظ علي وزنه في بداية كل تمرين .

٧- إذا لم يكن لون البول صافياً فهذا يعني نقصاً في السوائل ومن الضرورة تعويضه.