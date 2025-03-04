شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يغيب عن سيراميكا أمام بيراميدز للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب حسين السيد ظهير أيسر نادي سيراميكا، عن فريقه أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile.

غياب حسين السيد

ويفقد سيراميكا خدمات حسين السيد الظهير الأيسر، لحصوله على الإنذار الثالث أمام بتروجت في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع السادس عشر، والتي انتهت بفوز سيراميكا برباعية.

بديل حسين السيد

واستقر على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، على الدفع بعبدالرحمن بودي في تشكيل سيراميكا أمام بيراميدز لتعويض غياب حسين السيد، كما يفقد على ماهر فى مباراة بيراميدز القادمة كل من: أحمد هانى للإيقاف وعبد الله مجدى للإصابة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 4 مواجهات، سجل لاعبو سيراميكا 22 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

وضمن فريق سيراميكا التواجد فى المجموعة الأولى التى تضم أول 9 أندية للمنافسة على اللقب، بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق على بتروجت فى المباراة الماضية فى أول مباراة لعلى ماهر بأربعة أهداف مقابل هدف.