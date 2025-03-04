شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات ترصد تحركات لجنة تخطيط الزمالك فى ملف تجديد عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

بدأت لجنة التخطيط فى نادى الزمالك والمكونة من عمرو الجنايني،حازم إمام،وميدو تحركاتها فى تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى أخر الموسم لحسم هذا الملف سريعاً خاصة أنه من أبرز الموضوعات على طاولة اللجنة فى الفترة الحالية.

ويسلط الخليج 365 فى سلسلة "س و ج" التى يقدمها بشكل يومي الإجابة على أبرز الأسئلة التى تشغل بال قطاع كبير من جماهير نادى الزمالك.

س: من هم اللاعبين الذين تننتهى عقودهم أخر الموسم؟ ج:عبد الله السعيد،أحمد مصطفى "زيزو"،عمر جابر،محمود حمدى "الونش" وحمزة المثلوثي. س: من أول لاعب تواصلت معه لجنة التخطيط فى الزمالك؟ ج: اتفق أعضاء لجنة التخطيط على أن تكون أولى جلسات تجديد العقود مع عبد الله السعيد،خاصة أن الأخير يرحب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء،ورفض العديد من العروض الخارجية من أجل الاستمرار داخل الفريق. س: ما هو دور زيزو فى ملف تجديد عقود لاعبى الزمالك؟ ج:ترغب لجنة التخطيط في أن يكون ملف تجديد تعاقد "زيزو" هو الأخير من بين اللاعبين، حتى تكون قد نجحت بنسبة كبيرة في تحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق، بعدها يتم التفاوض مع اللاعب حول التجديد، حتى تكون تفرغت اللجنة لهذا الملف، وتستطيع التفاوض بأريحية مع اللاعب. س: ما موقف حمزة المثلوثى من التجديد بعد إصابة الصليبي؟ ج:استقر مسئولو الزمالك على تجديد عقد حمزة المثلوثى والذى ينتهى بنهاية الموسم، وذلك بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبى،ورفع مسئولو النادي اسم اللاعب من قائمة الفريق، على أن يتم التجديد له الفترة المقبلة وقيده في قائمة الفريق مع الموسم الجديد. س: هل توصل الزمالك إلى اتفاق مع الونش وعمر جابر؟ ج:مسئولو لجنة التخطيط فى الزمالك لديهم ثقة كبيرة فى تجديد عقدى الونش وعمر جابر خاصة أن الثنائي مرحب بالاستمرار فى القلعة البيضاء،وتبدأ اللجنة الخطوة معهما عقب التوصل إلى اتفاق مع عبد الله السعيد.