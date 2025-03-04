شكرا لقرائتكم خبر عن مودي ناصر يغيب عن إنبى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يغيب مودي ناصر لاعب إنبى، عن مباراة الزمالك المقرر لها في التاسعة مساء ،اليوم، الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى، لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويستمر غياب ناصر بسبب الطرد الذى تعرض لها فى مباراة سموحة، فى الجولة قبل الماضية، وتسبب فى إيقافه لمباراتين بدأ من لقاء غزل المحلة فى الأسبوع السادس عشر، والذى انتهى بخسارة الفريق البترولى بثلاثية نظيفة.

ويرغب فريق إنبى في الهروب من مناطق الهبوط في الدورى، قبل مواجهة الزمالك في الجولة السابعة عشر حيث يؤمن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة محمد إسماعيل بموقف الفريق البترولى الصعب هذا الموسم فى جدول الدوري.

وطالب محمد إسماعيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى اللاعبين غلق صفحة مباراة غزل المحلة، وأقيمت الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من أجل التركيز على مواجهة الزمالك المقبلة وتحقيق نتيجة إيجابية.