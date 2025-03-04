شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز مجدى أفشة لمباراة إنبى بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يحرص الجهاز الطبي بالنادى الاهلى بقيادة أحمد جاب الله على تجهيز محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق الأحمر لمواجهة انبى المقبلة بكأس عاصمة مصر حيث يخوض اللاعب حالياً المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من شد عضلة السمانة حيث يغيب اللاعب عن مباراة الطلائع غداً بالدوري.

وتعرض أفشة للإصابة فى التدريبات الأخيرة التى سبقت مباراة الزمالك ليغيب عن القمة التى انتهت بالتعادل 1/1.

وخاض أفشة 25 مباراة مع الأهلى هذا الموسم وساهم فى 8 أهداف، وسجل أفشة أربعة أهداف فى مختلف المسابقات بينما صنع مثلهم، أما في مسابقة الدوري فشارك في 13 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عدة مباريات خلال شهر رمضان 2025، فى بطولتى الدورى المصرى وكأس رابطة الأندية المصرية.

ويلعب الأهلي، خلال شهر رمضان الحالي 3 مباريات الأولى ستكون في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، أما الثانية والثالثة في كأس مصر عاصمة مصر "كأس الرابطة المصرية المحترفة."

ويستهل الأهلي مبارياته، خلال هذا الشهر الكريم، غداً أمام طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وستكون المباراة الثانية للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم، يوم 18 مارس الجاري في تمام التاسعة مساءً، أمام إنبى ضمن منافسات كأس عاصمة مصر والتى كان مقرراً لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الاهلى فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وستكون المباراة الثالثة للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم يوم 22 مارس الجاري أمام طلائع الجيش أيضًا، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.