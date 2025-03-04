شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم زيزو..غيابات الزمالك امام انبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره انبى فى اطار مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري والتى تجمع الفريقين باستاد المقاولون العرب.

ويدخل الزمالك المباراة مفتقدا عدد من نجومه سواء للاصابة او لعدم الجاهزية او الايقاف، حيث يغيب عن الزمالك اليوم كل من أحمد مصطفى زيزو، محمد شحاتة، محمود عبدالرزاق شيكابالا ، محمود جهاد ، أحمد فتوح ، أحمد حمدى ، حمزة المثلوثى ، أحمد رفاعى، محمد عبدالشافى.

ويغيب زيزو للايقاف لتراكم البطاقات، محمد شحاتة للإيقاف للطرد خلال مباراة الفريق الماضية أمام زد ، بينما يغيب أحمد رفاعى لأسباب فنية، ومحمود عبدالرازق شيكابالا و محمد عبد الشافى لعدم الجاهزية

وفيما يخص أحمد حمدى فيخضع لبرنامج تأهيلى بعد جراحة الرباط الصليبى ، و حمزة المثلوثى نفس الأمر أيضا، بينما يعانى محمود جهاد من إصابة بالعضلة الخلفية ، وأحمد فتوح فتجددت إصابته فى الركبة خلال الساعات القليلة الماضية .

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 منها ، فى المقابل يدخل انبى المباراة فى المركز السابع عشر وقبل الاخير برصيد 12 نقطة بعد ان فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 مباريات وخسر 8 مواجهات