شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأندية للتأكيد على تطبيق الضوابط الصحية فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الفروع والمناطق بشأن التأكيد على تطبيق الضوابط الصحية المنظمة للمباريات الرسمية والودية، والتى يجب اتباعها طبقا لنص القرار الوزارى رقم 1642 لسنة 2024.

وشدد اتحاد الكرة فى الخطابات على ضرورة التزام الهيئات والمنشآت الرياضية التي يُمارس بها أي نشاط رياضى بالضوابط والإجراءات الطبية، وحال التهاون في تطبيقها يكون من حق وزارة الشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية حيال المخالفين واعتبار ذلك اهدارا للمال العام.

وسبق وأن خاطب اتحاد الكرة جميع أندية ومراكز الشباب لجميع الأقسام بالدوري المصرية بضرورة وجود جهاز الصدمات الكهربائية بسيارة الإسعاف، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة لتطوير منظومة وأداء العمل بقطاع الرياضة والحرص على صحة المواطن بصفة عامة والرياضيين بشكل خاص تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتماشى مع خطى الدولة.