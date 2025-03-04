شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يدعم دفاع المصرى أمام البنك الأهلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، خدمات مدافعه باهر المحمدي في اللقاء المقبل بالكأس، بعدما غاب عن آخر مباراتين في الدوري بسبب تعرضه للطرد في مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستأنف اليوم الثلاثاء، فريق المصري استعداداته دون راحة لمواجهة البنك الأهلي في دور الـ 16 من كأس مصر، وذلك عقب الفوز في مواجهة الأمس على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول بمسابقة الدوري.

ويستعد المصري لمباراته بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء الجمعة القادم الموافق السابع من مارس.

وحصد المصري 30 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، ليضمن الاستمرار في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.