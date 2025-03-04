شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة أحمد فتوح مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك للإصابة فى الركبة، قبل مباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى، لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

واستبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو أحمد فتوح من مباراة اليوم الثلاثاء بسبب معاناته من الإصابة حيث يؤدى اللاعب برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبى للتعافى سريعاً والعودة إلى تدريبات الفريق.

ويعانى أحمد فتوح من إلتهابات فى الركبة،حيث يخضع اللاعب لفحوصات طبية وبرنامج تأهيلى خلال الفترة الحالية من أجل التعافى من الإصابة والعودة إلى تدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره إنبى في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، فى مباراة يبحث فيها كل طرف عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض انبى المباراة محتلاً المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 16 مباراة وانتصاران، 6 تعادلات و8 هزائم.