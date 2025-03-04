شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فرق تتنافس على بطاقتين.. صراع مشتعل فى ختام المرحلة الأولى من دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت المرحلة الثانية من الدورى المصرى الممتاز من الحسم، حيث ضمنت 7 فرق تأهلها إلى مجموعة المنافسة على اللقب، بينما تأكد هبوط 6 فرق إلى مجموعة الصراع على البقاء، فيما لا يزال 5 فرق تتنافس على آخر مقعدين فى مجموعة البطولة.

ويضم الدورى المصرى 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الحالي من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

الفرق التي ضمنت التواجد في مجموعة اللقب

بيراميدز – الأهلي – الزمالك – المصري – البنك الأهلي – سيراميكا كليوباترا – فاركو.

الفرق التي ضمنت التواجد في مجموعة الهبوط

مودرن سبورت – إنبي – الإسماعيلي – سموحة – غزل المحلة – الجونة.

الصراع على آخر مقعدين في مجموعة البطولة

حرس الحدود (22 نقطة) – أنهى مبارياته وينتظر نتائج المنافسين.

طلائع الجيش (21 نقطة) – يواجه الأهلي.

زد (20 نقطة) – يواجه الإسماعيلي.

بتروجيت (19 نقطة) – يواجه غزل المحلة.

الاتحاد السكندري (18 نقطة) – يواجه سموحة.

ومع تبقي جولة واحدة فقط، يتنافس الفريقان المتأهلان إلى مجموعة اللقب، بينما ستنضم الفرق الثلاثة الأخرى إلى مجموعة الهبوط، مما يزيد من الإثارة والترقب قبل الحسم النهائي.