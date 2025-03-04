شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تعرف علي تمرين مهم فى البيت للحفاظ على صحتك بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضروري الحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا وتعزيز صحتك في شهر رمضان الكريم.

تواصل الخليج 365 مع محمد عصب مدرب وخبير التغذية بمنتخب رفع الأثقال، التعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب، إن شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن نبعد عن التدريبات بأحمال قليلة.

وأضاف، أن تمارين القوة تساعد هذه التمارين في تقوية الكتلة العضلية، فضلًا عن مد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، ويعد أنسب وقت لممارستها هو قبل الإفطار مباشرًة، لأن خبراء التغذية يوصون بتناول أطعمة غنية إما بالبروتين أو الكربوهيدرات بعد ممارسة التمرين.