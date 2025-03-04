شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يرفض الراحة قبل مواجهة المصرى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يعود، اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى، استعداداته للمباراة المقبلة أمام المصرى، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، تأهل لهذا الدور وكان البنك الأهلى بعد الفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف.

وكان البنك الأهلى تغلب فى المباراة الماضية على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول بمسابقة الدورى، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز 8 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات.

من جانبه، أكد طارق مصطفى المدير الفنى للبنك الأهلى أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام حرس الحدود، وقال طارق مصطفى عقب المباراة: قدمنا مباراة صعبة أمام فريق محترم يمتلك مدير فنى قدير ومجموعة من اللاعبين المتميزين، وحصدنا فوزاً مستحقاً وثلاثة نقاط غالية مع نهاية مشوار الدور الأول، ولم نكن نستحق هذا العدد الكبير من الإنذارات فى المباراة، ونتمنى من رابطة الأندية تعديل توقيتات المباريات فى شهر رمضان.