شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره إنبى فى إطار مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز، والتى تقام فى التاسعة من مساء اليوم باستاد المقاولون العرب.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 منها، فى المقابل يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة بعد أن فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 مباريات وخسر 8 مواجهات.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، حسام عبدالمجيد، محمود حمدى الونش، صلاح الدين مصدق، محمود بنتايج فى الدفاع، و عبدالله السعيد، نبيل عماد دونجا و عمر جابر فى خط الوسط، بالاضافة الى مصطفى شلبى، ناصر منسى، واحمد الجفالى فى الهجوم

ويسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك لتحقيق الفوز اليوم ليكون الأول له مع الفريق حيث خاض 3 مباريات مع الأبيض انتهت جميعها بالتعادل أمام كل من بتروجت، الأهلى، زد.