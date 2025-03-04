شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يترأس اجتماع مجلس إدارة الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعاً فى الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة ملفات إدارية ورياضية وأخرى خاصة بالعملية الإنشائية داخل فروع الأهلي المختلفة.

ويترأس اجتماع المجلس اليوم المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق الأهلى والقائم بأعمال نائب رئيس النادى بسبب غياب رئيس النادى لظروف صحية .

في قت سابق، وجه المهندس خالد مرتجي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والوزراء والحضور خلال الندوة الخاصة التي أقيمت مؤخراً على هامش مشاركة الأهلي في معرض سبورتس إكسبو 2025.

وقال مرتجى إن الأهلي ليس ناديا رياضيا فحسب وإنما قلعة وطنية لها رسالة رياضية واجتماعية، ويدير مؤسسات مجتمعية وخدمية ويضم من 800 ألف إلى مليون عضو سواء في مقره الرئيسي أو فروعه المختلفة.

وأضاف مرتجي الأهلي ولد ليكون فى الريادة التي لا يعرف غيرها، وهو أمر لا خلاف عليه، ما يتطلب جلب استثمارات عديدة للإنفاق على الأنشطة المختلفة، خاصة أن هناك خسائر من الألعاب المختلفة، تعوضها نجاحات قطاع كرة القدم من خلال مشاركاتها الخارجية.