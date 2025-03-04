شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل: أرفض التقليل من لقاء العودة أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

وصف شريف عبد الفضيل نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمدرب العام لمنتخب المحليين، مباراة العودة أمام جنوب أفريقيا في إياب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان" بالقوية والصعبة، رافضاً التقليل من المنافس بعد التعادل معه 1-1 على أرضه فى مباراة الذهاب.

وتابع عبد الفضيل، في تصريحات لـ"الخليج 365": حققنا نتيجة جيدة أمام منافس قوي على أرضه ووسط جماهيره وفي أجواء صعبة بفضل توفيق الله أولاً ثم بفضل اجتهاد الجميع داخل الفريق.

وواصل شريف عبد الفضيل: الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة وائل رياض يحرص على دراسة كل كبيرة وصغيرة، وهناك تعاون تام بيننا وتربطنا "روح الفريق الواحد" من أجل تحقيق أهداف وطموحات الجماهير المصرية.

وشدد شريف عبد الفضيل على أن منتخب المحليين يضم مواهب جيدة ولاعبين أكفاء يرغبون في تحقيق إنجاز يُحسب لهذا الجيل، لذا هناك إصرار شديد وحماس كبير منهم على الأداء القوي وهذا ما ظهر في لقاء الذهاب أمام جنوب أفريقيا، وعازمون على مواصلة الأداء بنفس الروح الحالية للتأهل لأمم أفريقيا المقبلة.



شريف عبد الفضيل مع شيتوس وأحمد رءوف



شريف عبد الفضيل مع شيتوس وأحمد رءوف



شريف عبد الفضيل مع شيتوس وأحمد رءوف



شريف عبد الفضيل



منتخب المحليين

وتعادل منتخب مصر للمحليين مع نظيره الجنوب أفريقي عصر أول أمس الأحد، بنتيجة (1 – 1) على ملعب فري ستيت، بعدما تقدم محمد عنتر له في الدقيقة 66، وأدرك منتخب جنوب أفريقيا التعادل عن طريق جايمي ويبير في الدقيقة 80.

ويُقام لقاء الإياب باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في التاسعة والنصف مساء 9 مارس المقبل ويُديره طاقم تحكيم غاني يقوده دانيال لاريا حكماً للساحة، ويعاونه إيمانويل دولاجبانو وسيث أبليتور مساعدين، وتشارلز بولو حكماً رابعاً.

يذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

وحال تخطي منتخب مصر هذه التصفيات يخوض غمار النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون علماً بأنه لم يسبق له الظهور في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009، وتقام النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للمحليين، في تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.