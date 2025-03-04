شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء والشهرة.. يسرى وحيد جوهرة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة، التى كانوا يحلمون بها، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

ويقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

يسرى وحيد

لفت يسرى وحيد الأنظار إليه منذ بدايته فى جمهورية شبين وأصبح هدفا لكل الأندية التى تنافس على الصعود لدورى الأضواء والشهرة، لكنه فضل الانتقال إلى الترسانة أحد أعرق الأندية المصرية على مر التاريخ.

وقدم صاحب الـ26 عاما حاليا مستويات مميزة مع الشواكيش، حتى لفت أنظار مسئولى الزمالك الذين بدأوا فى متابعة اللاعب، ليجدوا منافسة قوية على اللاعب من ناديى زد وطلائع الجيش.

دورى الأضواء والشهرة

ونجح مسئولو طلائع الجيش فى التوصل لاتفاق مع الترسانة على استعارة اللاعب لمدة موسم مع وجود بند أحقية الشراء بمليون جنيه بنهاية الموسم وتحديدا قبل 30 يونيو الماضى.

ولفت وحيد أنظار العديد من الأندية المصرية بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الطلائع فى الموسم الماضى، ولذلك دخلت في مفاوضات للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن قطع طلائع الجيش الطريق على هذه الأندية بعدما فعل بند الشراء بعدما سدد مليون جنيه لفريق الترسانة ليحتفظ الطلائع بأحد جواهر القسم الثانى.

ولعب يسرى وحيد 51 مباراة مع طلائع الجيش ساهم خلالها فى 9 أهداف، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفين لزملائه خلال المباريات التى شارك فيها.