شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامي لاعب المصري يبدأ تدريبات خفيفة بعد جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ محمد الشامي ، لاعب النادي المصري، أداء تدريبات خفيفة عقب خضوعه مؤخراً لجراحة الرباط الصليبي والتي أجراها بمستشفى أرتيميد بمدينة ميونيخ الألمانية وذلك على يد البروفيسور الألماني واو كريستال برال.

محمد الشامي قد غادر لألمانيا صباح الأحد الماضي، وخضع على مدار اليومين الماضيين للعديد من الفحوصات والأشعة.

و كان محمد الشامي قد تعرض للإصابة خلال مباراة المصري وفاركو بالدوري والتي أقيمت في السادس عشر من يناير الماضي ليقرر مجلس إدارة النادي سفر اللاعب إلى ألمانيا بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والطبية بمصر وألمانيا.

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي المصري 3 مواجهات قوية في شهر رمضان المبارك، حيث مع البنك الأهلي في دور الـ 16 بكأس مصر 7 مارس.

وفي بطولة كأس عاصمة مصر، يلتقي المصري مع زد يوم 19 مارس الجاري، كما يواجه البنك الأهلي يوم 24 من نفس الشهر، كآخر مواجهة في الشهر المبارك.