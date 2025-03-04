"دوري الأبطال أحلى في رمضان".. مواعيد المباريات الثلاثاء والأربعاء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تنطلق اليوم (الثلاثاء) مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسط ترقب عالمي كبير، واهتمام لافت في المنطقة العربية بالبطولة الكروية الأكبر والأكثر متعة وإثارة في عالم الساحرة، وتتزامن مواجهات هذا الدور مع السهرات الرمضانية، مما يجعلها واعدة بمزيد من الإثارة.

ومن أهم المباريات تلك التي تجمع عملاقي ألمانيا باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ، وكذلك موقعة الجارين في العاصمة الإسبانية مدريد وهما أتلتيكو مدريد، وريال مدريد، التي يطلقون عليها موقعة كبير مدريد مع الجار العنيد.

ويبقى لمباراة ليفربول التي يطير إلى فرنسا لملاقاة باريس سان جيرمان على ملعبه حديقة الأمراء مذاقا خاصا، حيث تعد خطوة هامة للفرعون المصري محمد صلاح جناح الريدز نحو اللقب القاري الأهم لأندية القارية العجوز، في ظل تألق صلاح خلال الموسم الجاري وتحقيقه العديد من الأرقام القياسية، وتطلعه لحصد الكرة الذهبية، وهو الحلم الذي يمر بالفوز بلقب دوري الأبطال مع ليفربول.

مواعيد المباريات.. اليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء) - بتوقيت السعودية

- البدابة مع مباراة كلوب بروج أمام أستون فيلا الثلاثاء 4 آذار مارس 2025، الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية على ملعب جان برايدال.

- ويواجه آيندهوفن منافسه آرسنال في الحادية عشرة من مساء الثلاثاء 4 مارس 2025، على ملعب فيليبس.

- فيما يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الحادية عشرة من مساء الثلاثاء 4 مارس 2025، على سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

- ويخوض بوروسيا دورتموند مواجهة قوية أمام ليل في الحادية عشرة من مساء الثلاثاء 4 مارس 2025، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

- كما يواجه فينورد فريق إنتر في التاسعة إلا ربع من مساء الأربعاء على ملعب فينورد.

- ويصطدم بايرن ميونخ مع مواطنه فريق باير ليفركوزن في الحادية عشرة من مساء الأربعاء 4 مارس 2025، على ملعب اليانز أرينا بميونيخ.

- ويلتقي باريس سان جيرمان مع ليفربول في الحادية عشرة من مساء الأربعاء 4 مارس 2025، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

- كما يواجه بنفيكا منافسه برشلونة في الحادية عشرة من مساء الأربعاء 4 مارس 2025، على ملعب النور بالبرتغال.

سيميوني: ريال مدريد أكبر من فريقينا.. ولكن!

أقر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني أن خصمه وغريمه المحلي ريال مدريد الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، يملك تاريخا أكبر من ناديه، بيد أنه أكد على حظوظ فريقه في مواجهة حامل اللقب.

ويملك ريال مدريد 15 لقبا قياسيا في المسابقة القارية الأولى، فيما لا يزال أتلتيكو يلهث وراء اللقب وحل وصيفا ثلاث مرات بينها مرتان أمام ريال مدريد العقد الماضي.

قال سيميوني (54 عاما) لمراسلين صحافيين الإثنين "أضع دائما برشلونة وريال مدريد في موقعهما نظرا لتاريخهما، لذا لم يتغير أي شيء".

تابع "كلاهما يملك تاريخا رائعا ونحن نتطور وهذا أمر جميل".

وقال المدرب إن "روخيبلانكوس" يملك فرصة لكتابة قصة جميلة في ملعب سانتياغو برنابيو "بما أننا نربط دوما المواقف بالتاريخ، والتاريخ موجود، فان تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا رائع، وغدا نملك فرصة كبيرة".

ويحارب أتلتيكو أيضا مع قطبي لا ليغا على لقب الدوري المحلي، إذ يتخلف بفارق نقطة يتيمة عن برشلونة المتصدر فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث.

واعتبر لاعب الوسط الدولي السابق أن الصراع المحلي لن يؤثر على المواجهة القارية "أرى مباراة يخيم عليها الاحترام ضد خصم كبير، وأعتقد أنهم يحترموننا بالمقدار عينه".