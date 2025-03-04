كأس إنكلترا: نوتنغهام فوريست آخر المتأهلين إلى ربع النهائي بعد تخطي إيبسويتش

الرياص - اسماء السيد - لندن : بات نوتنغهام فوريست آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، بعد تخطيه إيبسويتش بركلات الترجيح عقب التعادل 1 1 في الوقتين الأصلي والإضافي الإثنين، ضمن ثمن النهائي على ملعب سيتي غراوند.

وضرب نوتنغهام موعدا مع برايتون الذي تغلب على نيوكاسل 2 1 بعد التمديد (الوقت الاصلي 1 1) الأحد.

ولم يدخل نوتنغهام مفاجأة الدوري الذي يحتل المركز الثالث بـ48 نقطة، المباراة بلاعبيه الأساسيين، إذ فضّل مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو إراحتهم في ظل منافسته على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة أنه واجه فريقا يقبع في المركز الثامن عشر ويصارع على البقاء.

لكن إيبسويتش استغل الفرصة وتقدم في الشوط الثاني عبر جورج هيرست الذي سجل هدفا برأسية من ركلة ركنية عند القائم البعيد (53).

واستغل راين ييتس خطأ دفاعيا فادحا ليعادل النتيجة برأسية قبل 22 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وزجّ سانتو ببعض من كوادره الاساسية في الوقت المتبقي من الـ90 دقيقة كما في الوقت الإضافي، ولكن من دون أن تتغير النتيجة وصولا إلى ركلات الترجيح حيث تصدى البلجيكي ماتس سيلز لركلة الايرلندي جاك تايلور الخامسة معلنا تأهل فوريست.

قال الحارس "في ركلات الترجيح، دائما ما يكون أحد الحراس هو البطل. أنا سعيد لأنني تمكنت من مساعدة الفريق على التأهل إلى الدور التالي. كانت الركلة الوحيدة التي ذهبت فيها إلى الزاوية الصحيحة!".