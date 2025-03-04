شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من مشاركة مدافع الأهلي أمام الطلائع رغم عودته للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق؛ من أجل الوقوف على حالة المصابين داخل الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غداً الأربعاء بالدوري، وتضم قائمة المصابين كلا من علي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم.



وشارك ياسر إبراهيم في تدريبات الفريق أمس الأول، الأحد، بعد غياب فترة طويلة للإصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة بيراميدز التي أقيمت 26 يناير الماضي، لكن دخوله قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش غداً في الدوري ستكون صعبة للغاية، خوفاً من تجدد إصابة اللاعب، وتتجه النية لإبعاد اللاعب عن لقاء الطلائع لحين تعافيه جيداً من الإصابة ومشاركته في عدة تدريبات جماعية رفقة الفريق.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.



وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.