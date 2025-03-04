شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مواجهة قوية أمام إنبى الليلة وغياب زيزو وشحاتة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره إنبى في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، فى مباراة يبحث فيها كل طرف عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض انبى المباراة محتلاً المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 16 مباراة وانتصاران، 6 تعادلات و8 هزائم.

ويسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، لتحقيق الفوز الأول مع الفريق، في ظل التعادل فى أول 3 مباريات خاضها حتى الآن، حيث تعادل أمام بتروجت ثم الأهلى وكذلك زد، وفي المقابل يستهدف محمد إسماعيل مدرب إنبى تحقيق الفوز لتعويض الخسارة الثقيلة أمام غزل المحلة بثلاثية دون رد في الجولة الماضية من بطولة الدورى، ويرغب المدير الفني للفريق البترولى للفوز والتقدم فى جدول الترتيب للهروب من القاع في جدول ترتيب فرق الدورى.

ومن المتوقع أن يخوض بيسيرو المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمى، حسام عبد المجيد، محمود حمدى الونش، صلاح مصدق، في الدفاع ، ومحمود بنتايج، عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، عمر جابر في خط الوسط، على أن يعتمد في الجوم على ناصر ماهر، ناصر منسى، بالإضافة إلى أحمد الجفالى.

ويغيب عن الزمالك أمام إنبى الثنائى أحمد مصطفى زيزو لتراكم البطاقات، ومحمد شحاتة للحصول على الإنذار الثانى والطرد، كما يغيب أحمد حمدى وحمزة المثلوثى للتأهيل من الصليبى، وأحمد رفاعى ومهب ياسر لأسباب فنية.

وتحفظ البرتغالى جوزيه بيسيرو على مقترح الاعتماد على التدوير في مركز حراسة مرمى القلعة البيضاء إيماناً منه بأن التغيير في هذا المكان يكون في أضيق الحدود.

وفي المقابل يحاول محمد إسماعيل، المدير الفنى لإنبى، خطف نقاط اللقاء من أجل التقدم والابتعاد عن الهبوط، حيث طالب لاعبيه بذل أقصى جهد ، للهروب من دوامة الهبوط، والتواجد في المكان الآمن في جدول الدورى، في ظل تراجع الفريق في الفترة الأخيرة، و توالى التعادلات و الخسائر.

وطلب إسماعيل من لاعبيه مفاجأة الزمالك وتقديم مباراة كبيرة أمام الأبيض، واقتناص النقاط الثلاث، وعدم الاستسلام للخسارة، مع تعويض نتيجة المباراة السابقة ببطولة الدورى أمام غزل المحلة.