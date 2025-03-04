شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة الجمباز تحمى من هشاشة العظام وتزيد مرونة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي لألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف على فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة الجمباز والتي يٌعد على زهران ومحمد السحرتى، ونانسى طمان أشهر أبطالها.

وللجمباز فوائد كثيرة، منها تنمية المهارات الحركية، وتعزيز الانضباط، بالإضافة إلى تطوير الوظائف الادراكية والتركيز، وتقلل احتمالية التعرض للأمراض.



ومن أبرز فوائد الجمباز

1- زيادة مرونة الجسم

2- تنظيم الوقت

3- أسلوب حياة صحى

4- الثقة في النفس

5- تعزيز الصحة النفسية

6- تقلل التوتر والقلق

7- تعزيز صحة الدماغ

8- تحمى العظام من الهشاشة

9- تحمى من أمراض السمنة والقلب.