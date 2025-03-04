شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر قائمة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدة أمورمهمة خاصة بفريق الكرة، وفي مقدمتها قائمة الفريق المبدئية لبطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام فى أمريكا خلال الفترة من 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو من نفس العام، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة عبر التاريخ.

ويشارك الأهلي فى كأس العالم للأندية ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة كل من، إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الإسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وبالميراس البرازيلي، وبنفيكا البرتغالي.

ويبحث مسئولو الأهلي مع مارسيل كولر ملامح القائمة وتصوّر المدرب السويسري لها واللاعبين المُرشحين منها، خاصة في ظل خروج أكثر من لاعب بالفريق من حسابات الفني بجانب الإصابات الطويلة التي يعاني منها بعض اللاعبين وتُهدد برحيلهم من النادي بنهاية الموسم الجاري وبالتالي استبعادهم من قائمة كأس العالم للأندية.

وقال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي سوف تستغل فترة التوقف المقبلة بسبب الأجندة الدولية وتفتح مع كولر أكثر من ملف، أبرزها قائمة الفريق في كأس العالم للأندية، خاصة بعدما تلقى النادي نسخة من لائحة كأس العالم للأندية عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي أخطر الأهلي بأن العدد المسموح لكل فريق لقيد لاعبيه فى البطولة يصل إلى 35 لاعبًا (قائمة الأهلي المحلية تتكون من 30 لاعبًا فقط)، ولابد من تواجد 3 حراس مرمى على الأقل، وستكون القائمة المبدئية 50 لاعبًا، وسيتم تصفيتهم إلى 35 لاعبا قبل انطلاق البطولة ، وأكد فيفا للأهلي أيضاً أنه يجوز استدعاء 26 لاعبًا كحد أقصى (11 لاعبًا أساسيًا و15 لاعبًا بديلًا كحد أقصى) للعب في كل مباراة.