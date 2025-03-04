شكرا لقرائتكم خبر عن سلّي صيامك.. الإسماعيلي يسبق الأهلي والزمالك فى حصد أول لقب لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يمتلك الإسماعيلي إنجازا رائعا على صعيد الأندية المصرية، حيث يحتفظ بلقب أول نادٍ مصري يحصد لقب دوري أبطال أفريقيا وكان ذلك عام 1969.

توج الإسماعيلي باللقب الأفريقي للمرة الوحيدة في تاريخه بعد الفوز على إنجلبير المازيمبى، بعد أن تعادلا إيجابيا بهدفين لكل منهما في مباراة الذهاب التي أقيمت بكينساشا، بينما فاز الدراويش على المنافس في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصبح مجموع المباراتين 3/5

تعتبر البطولة الأفريقية هي الأغلى لجميع الأندية التي حصلوا عليها من قبل في المواسم السابقة، الإسماعيلي الملقب بـ "برازيل مصر" حصلوا على 3 بطولات بالدوري المصري، وبطولتين كأس مصر، إلى جانب الحصول على أول بطولة دوري أبطال أفريقيا، ووصيف دوري أبطال العرب مرة واحدة.



وقبل مباراة الإسماعيلي ومازيمبي 1970، كانت هناك حرب 1948 وحدث رحيل لبعض جماهير الاسماعيلي من الإسماعيلية إلي القاهرة بسبب الحرب التي اندلعت وقتها قبل مباراة الإسماعيلي ومازيمبي في نهاية بطولة أفريقيا 1970، والتي توج بها الإسماعيلي وقتها كأول نادٍ مصري يتوج ببطولة أفريقيا.



وأقيمت المباراة وقتها على ستاد القاهرة و بحضور جماهيري كبير وقتها لمؤازرة الإسماعيلي في المباراة النهائية والتي شارك فيها مع الدراويش أسامة خليل وعلي أبو جريشة أبرز المشاركين في المباراة النهائية.