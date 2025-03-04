شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يبدأ مهمته بعقد اجتماع مع لجنة الحكام لتوزيع الأدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام الجديد، مهمته بعقد اجتماع مع لجنة الحكام الموجودة حاليا من أجل شرح خطة العمل وتوزيع الأدوار خلال الفترة المقبلة.

وكان رويز وصل القاهرة أمس، الاثنين، لاستلام المهمة بعد الاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة على قيادة التحكيم المصري لمدة سنة ونصف.

واتفق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع الكولومبى أوسكار رويز على رئاسة لجنة الحكام لمدة موسم ونصف الموسم، على أن يبدأ الخبير التحكيمى مهمته اعتباراً من مارس.

يأتي هذا فى إطار سياسة الاتحاد لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم المصري، وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة الحالي، منذ تولى المسئولية فى ديسمبر الماضى.