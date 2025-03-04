شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون إلى دور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثى المصرى هنا معتز ونور هيكل ويحيى النوسانى إلى دور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وجاءت نتائج المصريين فى منافسات الدور الأول من البطولة كالتالى..

فوز هنا معتز على إينورا فيلارد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 11-4, 9-11, 11-2.

فوز نور هيكل على تسز وينج تونج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-7, 11-7, 11-6.

فوز يحيى النوسانى على جوزيف وايت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-3.

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبات فى منافسات السيدات من مصر وهن، أمينة عرفى، روان العربى، هنا معتز، نور هيكل، وسلمى هانى، بينما يشارك لاعب واحد فقط فى منافسات الرجال وهو يحيى النوسانى.