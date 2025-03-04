شكرا لقرائتكم خبر عن زد يستضيف الإسماعيلى باستاد القاهرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق زد أف سى مع الإسماعيلى، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة، في لقاء صعب للطرفين، فأصحاب الأرض في المركز الـ10 برصيد 20 نقطة، ويأملون تحقيق الفوز من أجل الدخول فى زمرة الأندية التي تنافس على تحديد بطل الدورى.

ونجح زد إف سى فى آخر مبارياته فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام الزمالك فى لقاء قوى بين الفريقين، ورغم النتائج المتذبذبة للفريق، إلا أن مجلس الإدارة تمسك باستمرار مجدى عبد العاطى على رأس القيادة الفنية للفريق .

وفي المقابل، يخوض الإسماعيلى اللقاء بمعنويات منخفضة بعد خسارته الأخيرة على ملعبه أمام فاركو بهدفين نظيفين جمدت رصيده عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.