شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد المقاولون العرب، وسط مساعٍ من الجهاز الفى لكل فريق لتحقيق الفوز والحصول على نقاط اللقاء.

1- موعد مباراة الزمالك وإنبى

تقام المباراة في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" فى مباراة يبحث فيها كل طرف عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب.

2- ترتيب الزمالك وانبى في جدول الدورى

يدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض انبى المباراة محتلاً المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 16 مباراة وانتصاران، 6 تعادلات و8 هزائم.

3- نتيجة الظهور الأخير للزمالك وإنبى في الدورى

تعادل الزمالك في المباراة الماضية أمام زد بالجولة الساسة عشرة بهدف لكل فريق، بينما خسر إنبى أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد.

4- التشكيل المتوقع للزمالك أمام انبى في الدورى

ومن المتوقع أن يخوض بيسيرو المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، حسام عبد المجيد، محمود حمدى الونش، صلاح مصدق، في الدفاع، ومحمود بنتايج، عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، عمر جابر في خط الوسط، على أن يعتمد في الهجوم على ناصر ماهر، ناصر منسى، بالإضافة إلى أحمد الجفالى.

5- غيابات الزمالك أمام إنبى

ويغيب عن الزمالك امام إنبى الثنائى أحمد مصطفى زيزو لتراكم البطاقات، ومحمد شحاتة للحصول على الإنذار الثانى والطرد، كما يغيب أحمد حمدى وحمزة المثلوثى للتأهيل من الصليبى، وأحمد رفاعى ومهب ياسر لأسباب فنية.