شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المحليين يصل القاهرة اليوم بعد التعادل مع جنوب أفريقيا فى تصفيات "الشان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة منتخب مصر للمحليين ،بقيادة وائل رياض، صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد التعادل بهدف لكل فريق مع البافانا بافانا فى ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان".

ووجه وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، الشكر للاعبين، وأثنى على الروح العالية لهم عقب التعادل مع جنوب أفريقيا في ذهاب المرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للمحليين، وأعرب وائل رياض عن رضاه على نتيجة التعادل بهدف لمثله في بلومفونتين، وأنه خطوة جيدة في طريق تجاوز المرحلة الأولى للتصفيات، مشيرًا إلى أن هناك لقاء إياب فى الإسماعيلية الأحد المقبل، وهو بمثابة الشوط الثاني وسنسعى خلاله لتحقيق الفوز وبلوغ المرحلة الثانية.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطنى للمحليين، رغم أن اللاعبين لم يخوضوا سوى 4 تدريبات منذ تجمع الفريق، بالإضافة إلى الإجهاد الذي أصابهم نتيجة طول ومشقة رحلة السفر من القاهرة إلى جوهانسبرج، وبداية شهر رمضان الكريم، إلا أنهم تحلوا بالحماس والإصرار والروح العالية، وظهرت لديهم إرادة كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

كان منتخب مصر للمحليين قد فرض التعادل على نظيره الجنوب أفريقي عصر الأحد بنتيجة (1 – 1) على ملعب فري ستيت، بعدما تقدم محمد عنتر له في الدقيقة 66، وأدرك منتخب جنوب أفريقيا التعادل عن طريق جايمي ويبير في الدقيقة 80.