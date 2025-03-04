شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستضيف سموحة فى ديربى الإسكندرية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإتحاد السكندرى نظيره سموحة، في التاسعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية، في لقاء قوى نظرا لموقف الفريقين الصعب بجدول الترتيب.

الاتحاد السكندرى تحت قيادة طلعت يوسف خسر آخر مباراة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو ما جعله في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة، وأصبح لديه أمل فى الصعود للتسعة الكبار والهروب من مجموعة التنافس علي الهروب من الهبوط.

بينما يخوض سموحة، بقيادة أحمد سامي، المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة ، وضمن مركزه ضمن الفرق التي تنافس على البقاء بجدول الدورى ، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية من أجل اللعب في المرحلة الثانية بأعصاب هادئة.