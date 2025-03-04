بطولة زملكاوية.. الفارس الأبيض صاحب لقب بطولة حرب أكتوبر الوحيد

القاهرة - سامية سيد - يعد الزمالك أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، كما يمتلك سجلا كبيرا من البطولات، سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

حقق الزمالك بطولة أكتوبر التي أقيمت موسما واحدا تحت ظروف استثنائية عام 1974 بدلاً من بطولة الدوري الملغاة وقتها نتيجة حرب أكتوبر، وبسبب استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 1974.

البطولة شارك بها الـ 18 فريق المشاركين في الدوري العام وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، ضمت كل منهما 9 فرق، لُعبت كل مجموعة من دور واحد، وتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني في كل مجموعة الي دورة رباعية لتحديد البطل.

وجاءت الأندية المشاركة في الدورة الرباعية هم الزمالك وغزل املحلة والاتحاد السكندري والترسانة، في حين لم يتأهل الأهلي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الاولي خلف كل من الاتحاد السكندري والترسانة.

واعتذر فريق غزل المحلة عن الدورة الرباعية لانشغاله ببطولة افريقيا ويحتل الزمالك المركز الأول وكان من نجوم البطولة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني.