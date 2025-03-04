شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً الليلة استعداداً لمواجهة الطلائع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء غد، الأربعاء، في الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة في اللقاء الذى سيكون آخر اختبار للمارد الأحمر في المرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.



وخرج من حسابات كولر فى مباراة الطلائع كل من علي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم بسبب الإصابة.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.



وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.