الامارات | سعيد بن مكتوم يُتوِّج أبطال «دولية البادل» في ند الشبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تَوّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في بطولة الاتحاد الدولي للبادل للفئة الذهبية، التي أُقيمت ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، التي أطلقها ويرعاها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وكرّم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم الفائزين بحضور علي سجواني العضو المنتدب والمدير العام للعمليات في شركة داماك العقارية الشريك الماسي للدورة، ومدير الدورة حسن المزروعي.

وفاز الثنائي السويدي سايمون فاسكويز وآدم أكسيلسن بالمركز الأول في الرجال، بعد تغلبهما على الثنائي الفرنسي ماكسيم جوريس والإسباني جوليم فيجورلا سانتياجو بنتيجة (7-5 و6-4)، كما فاز الثنائي الإسباني باربرا لاس هيراس وإستير كارنيسيرو ماتين بالمركز الأول في السيدات بعد تغلبهما على الثنائي الإسباني لورا لوجان رودريجيز ومارتا أريلانو نافارو بنتيجة (7-6 و6-3).

وانطلقت، أمس، منافسات بطولة ند الشبا لفرق البادل التي يشارك فيها لاعبو فرق الإمارات والبحرين والكويت وإيران وأستراليا وهولندا والسعودية، وتتواصل منافسات دور المجموعات فيها إلى يوم غدٍ الأربعاء، حيث يلتقي اليوم، فريق البحرين مع فريق إيران، وفريق الكويت مع فريق هولندا، وفريق أستراليا مع فريق السعودية، فيما يلتقي غداً فريق الإمارات مع فريق البحرين، وفريق السعودية مع فريق الكويت، وفريق هولندا مع فريق أستراليا، على أن يقام الدور نصف النهائي يوم الخميس، ويكون الختام يوم الجمعة السابع من مارس، وتقام يوم السبت الثامن من مارس بطولة ند الشبا للزوجي المفتوح، ويشارك فيها «أفضل 32 زوجياً» وتستمر حتى 12 مارس، وتليها بطولة الاتحاد الدولي لفئة الناشئين من 13 إلى 16 مارس، وتقام بطولة البادل للفئة المحلية من 16 إلى 20 مارس.

5 فئات في بطولة الجوجيتسو

تنطلق غداً منافسات بطولة الجوجيتسو التي تقام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، وتتضمن خمس فئات: هي: الرجال 18 سنة فما فوق للحزامين الأزرق والبنفسجي، للأوزان (-62، -72، -85، -100)، وللحزامين البني والأسود للأوزان (-62، -72، -85، -100)، وفئة الأساتذة 30 سنة فما فوق للحزامين الأزرق والبنفسجي، (-62، -72، -85، -100) وللحزامين البني والأسود، (-62، -72، -85، -100)، وفئة السيدات 18 سنة فما فوق للحزامين الأزرق والبنفسجي، (-55، -62، -72، -85)، وللحزامين البني والأسود، (-55، -62، -72، -85)، وفئة الناشئين 16-17 سنة للحزامين الأزرق والبنفسجي، (-52، -62، -73، -85)، وفئة الناشئات 16-17 سنة، للحزامين الأزرق والبنفسجي، (-44، -52، -63، -75)، وتُنظم المسابقات بالقرعة بنظام خروج المغلوب كما هو معتمد في بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتقام منافسات الناشئين غداً على أن تقام منافسات البالغين الخميس في السادس من مارس.

تحدي الموانع

تنطلق بطولة تحدي الموانع في السادس من مارس وتستمر إلى الـ10 من مارس، ويقام سباق الجري في الثامن من مارس، وتقام بطولة الريشة الطائرة يومي الثامن والتاسع من مارس، وتنطلق بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة في التاسع من مارس وتستمر إلى 19 مارس، وتقام بطولة الرماية مع الجري (ليزر رن) يومي 10 و11 مارس، وتنطلق بطولة شد الحبل يوم 11 مارس وتستمر إلى 18 مارس، ويقام سباق الدرّاجات الهوائية يومي 15 و16 مارس، وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم 12 مارس وتستمر حتى 20 مارس.