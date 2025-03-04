الامارات | إطلاق أول بطولة آسيوية للرجبي للأندية بمشاركة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، قيس الظالعي، عن إطلاق أول بطولة للأندية الأبطال على مستوى آسيا، بمشاركة أربعة فِرَق في نسختها الأولى، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي عُقد أخيراً في دبي، وقال الظالعي في بيان صحافي: «اجتمعت مع أكبر 10 اتحادات في القارة، وهي: الإمارات وكوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ والصين وسريلانكا وكازاخستان وسنغافورة وتايلاند وماليزيا، وتم اختيار أربعة اتحادات للمشاركة في النسخة الأولى للأندية، وهي: الإمارات وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وماليزيا».

وأضاف أن عام 2025 من السنوات المهمة للرجبي الآسيوي، كونها مؤهلة لكأس العالم 2027 في أستراليا، لفئة 15 لاعباً، وتُعدّ خامس أكبر حدث في العالم، ولدينا تصفيات آسيا خلال شهر يونيو المقبل وستكون بين ثلاثة منتخبات، هي: هونغ كونغ بطل النسخة الماضية، والإمارات الوصيف، وكوريا الجنوبية الثالث مع الفائز من مباراة البلاي أوف بين ماليزيا وسريلانكا، حيث سينضم الفائز إلى مربع الكبار.

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي يواصل جهوده لضم اتحادات جديدة، «وهناك جهد كبير مع فيتنام والمالديف والكويت ونسعى بكل قوة لزيادة الأعضاء إلى 40 دولة، بجهود الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي، والجميع يعلم أن المقر الرئيس للاتحاد الآسيوي في دبي، وهناك اتفاقية استضافة مقر الاتحاد الآسيوي لمدة 10 سنوات حتى 2032».