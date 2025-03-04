الامارات | حسين مهدي: ركلة جزاء عجمان غير صحيحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر لاعب فريق النصر، حسين مهدي، أن ركلة الجزاء التي تسبب فيها أمام عجمان، ونتج عنها الهدف الثاني لـ«البرتقالي»، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الخميس الماضي، في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري، غير صحيحة، مشيراً إلى أنه متأكد بأنه لم يلمس لاعب عجمان.

وانتهت المباراة بفوز عجمان 2-1، ليرفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 26 في المركز السابع.

وقال حسين مهدي لـ«الإمارات اليوم»: «النصر كان الأفضل طوال المباراة، وكنا الأكثر استحواذاً ووصولاً إلى المرمى، لكن عجمان نجح في الحصول على نقاط المباراة من ركلة حرة وضربة جزاء، وحاولنا العودة لكن لم نستطع، سنحاول التعامل مع الأخطاء والعودة إلى الانتصارات مجدداً».

وأضاف: «لم نكن سيئين في المباراة، وكنا الطرف الأفضل، وأضعنا العديد من الأهداف، نعم هناك بعض الأخطاء، لكنها واردة في كرة القدم، سنبحث عن تدارك الموقف قبل خوض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال الأندية الخليجية».

ويعيش النصر فترة صعبة، حيث حصل على نقطة واحدة فقط في آخر أربع مباريات ببطولة الدوري، حيث خسر في ثلاث مباريات أمام الوصل والجزيرة وعجمان، وتعادل مع بني ياس، وهو ما جعله يتراجع من المركز الثالث إلى السابع.