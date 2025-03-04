الامارات | الوصل يتقدم بـ «هدف سريع».. والسد يرفض الخسارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى الوصل بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه السد القطري في ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا (النخبة)، على استاد زعبيل، في دبي، أمس، ليصعّب مهمته في التأهل إلى ربع النهائي قبل مباراة الإياب المقررة الإثنين المقبل في الدوحة.

وبهذه النتيجة يكون «الإمبراطور» قد فشل، للمباراة الخامسة على التوالي، في تحقيق الفوز على ملعبه في البطولة الآسيوية، بعدما تعادل في مباراتين وخسر مثلهما على أرضه.

ودخل الوصل المباراة من دون أي مقدمات، إذ تمكن علي صالح من التسجيل بعد مجهود فردي مميز، إذ راوغ أكثر من لاعب وسدد بقدمه اليسرى، مسجلاً أسرع أهداف الوصل في البطولة، بعد دقيقتين و35 ثانية فقط.

وانفتحت شهية الوصل الهجومية بحثاً عن هدف ثانٍ، وسنحت له فرصة أخرى لتعزيز تقدمه من انفراد لمهاجمه جواو بيدرو، لكن دفاع السد تدخل وأبعد الكرة إلى ركنية (12).

وضاع هدف آخر على الوصل من جانب علي صالح، بعدما تلقى كرة عرضية من جواو بيدرو وهو على بوابة المرمى الخالي من حارسه، لكنه وضع الكرة بغرابة فوق العارضة (21).

وذاد خالد السناني عن مرماه ببسالة، في أول تهديد حقيقي لفريق السد من انفراد رافا موخيكا، مبعداً الكرة بقدمه (27).

وقبل نهاية الشوط الأول، تعاطفت عارضة السناني مع تسديدة موخيكا التي سددها من داخل الصندوق (45).

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الوصل، ما مكّن السد من إدراك التعادل عن طريق عبدالله بدر، إثر كرة عرضية وصلته داخل المنطقة، غمزها برأسه في شباك السناني في الدقيقة «68».

وحاول الوصل التقدم مجدداً، إلا أن الكرات انحصرت في وسط الميدان مع الأداء التكتيكي الصارم من الفريقين، لتنتهي المباراة بالتعادل.