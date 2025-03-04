الامارات | مواجهتان في افتتاح ربع نهائي دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، في التاسعة والنصف مساء اليوم، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري العام لكرة السلة، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى البطائح أمام مضيفه الظفرة، على أن يحل الوصل ضيفاً على الوحدة.

وقضى نظام البطولة، مع ختام دورها التمهيدي، في ديسمبر الماضي، بتأهل مباشر لفرق شباب الأهلي والشارقة والنصر إلى الدور نصف النهائي، باحتلالها المراكز الثلاثة الأولى، قابلها خوض الفرق التي حلت بختام التمهيدي في المراكز من الرابع إلى السابع ممثلة بالبطائح، والوصل، والوحدة، والظفرة، دور ربع النهائي الذي ستتحدد من خلاله هوية الفريق الرابع المكمل لأضلاع المربع الذهبي.

واستفاد البطائح الذي حلَّ رابعاً في ختام التمهيدي من نظام البطولة، بمنحه أفضلية الفوز التلقائي بلقاء الذهاب أمام الظفرة الذي حلَّ سابعاً، فيما باتت آمال الظفرة معلقة بالقدرة على الفوز في لقاء اليوم، وفرض مواجهة ثالثة فاصلة تتحدد على إثرها هوية الفريق الذي سيواجه الفائز من مواجهات الوصل والوحدة على البطاقة المؤهلة إلى الدور نصف النهائي. يذكر أن النظام ذاته منح تكافؤاً للفرص في مواجهات الوصل والوحدة التي تُقام بنظام (بست أوف 3)، من مواجهتي ذهاب وإياب، واللجوء إلى مواجهة ثالثة فاصلة في حال التعادل، تم تحديد موعدٍ لها في 12 مارس الجاري.

. البطائح يلاقي الظفرة.. والوصل يحل ضيفاً على الوحدة.