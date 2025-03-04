الامارات | تجربتان لمنتخب الصالات أمام الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الكويتي، يومَي 10 و12 مارس الجاري، ضمن معسكره الداخلي الذي انطلق، أول من أمس، في اتحاد الكرة بدبي استعداداً للبطولات المقبلة.

ويؤدي المنتخب تدريباته في ملعب اتحاد الكرة، بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سوربال، ومشاركة 18 لاعباً، هم: عبدالرحمن صالح، عبدالعزيز البلوشي، حمد البارود، حسن علي، حمد حسن، محمد علي، راشد الهنائي، حمد الزعابي، عبدالله الفلاسي، عبدالله الخمري، عبدالقادر حسن، أحمد السويدي، عبدالله الحوسني، خالد الحمادي، خالد المهيري، حسين مال الله، خالد سعيد، عبدالله جاسم.