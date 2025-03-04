الامارات | الهلال يفتقد كانسيلو لمدة شهرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب الظهير البرتغالي الدولي، جواو كانسيلو، شهرين عن الملاعب، بعد تعرضه للإصابة خلال خسارة فريقه الهلال أمام الأهلي 2-3 في الدوري السعودي.

وذكر الهلال، في بيان، أن الفحوص «أوضحت إصابة كانسيلو في العضلة الخلفية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثمانية أسابيع».

وكان الهلال قد مُني، يوم الجمعة الماضي، بخسارة ثانية في ثلاث مباريات، فبات الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر ست نقاط، وبالتالي سيغيب كانسيلو (30 عاماً) عن مباراة الهلال مع مضيفه باختاكور الأوزبكستاني، اليوم، في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.