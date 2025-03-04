شكرا لقرائتكم خبر عن عادل المأمور نجم حراسة المرمى فى الزمالك وصاحب إنجاز المشاركة بأولمبياد 84 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصص وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية وأصبحوا أساطير كروية نظرا للأرقام القياسية التى خاضوا بها مبارياتهم سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

ونتناول اليوم حكاية عادل المأمور حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق:

عادل المأمور من مواليد 1955 وانتقل إلى الزمالك من نادى المياه بالعباسية عام 1975، وانضم إلى المنتخب المصرى، حيث شارك مع المنتخب فى دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس عام 1984 وبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980 فى نيجيريا.

لمع بشدة خلال حقبة الثمانينات مع الزمالك، سواء محليا أو في البطولات القارية التي شارك فيها القلعة البيضاء وزاد عن مرماه ببسالة، وهو ما جعله أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ الزمالك.