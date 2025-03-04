شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على ماهر، المدير الفنى لفريق سيراميكا، دخول الفريق معسكرا مغلقا اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile.

ويسعى على ماهر لمواصلة البداية المميزة التى بدأها مع الفريق بعد الفوز فى أول مباراة له على بتروجت بأربعة أهداف مقابل هدف، لذلك حرص على دخول الفريق معسكر من أجل فرض مزيد من التركيز على اللاعبين من أجل حصد النقاط الثلاثة.

ويجرى على ماهر البروفة الأخيرة اليوم لخطة إسقاط بيراميدز وحصد النقاط الثلاثة والتقدم أكثر فى جدول الدورى، وطالب اللاعبين بضرورة الاستمرار فى استغلال الفرص وتسجيل الأهداف، وحذر المدافعين من خطورة ثلاثى بيراميدز فى الخط الهجومى فيستون ماييلى وإبراهيم عادل ورمضان صبحى وفرض رقابة لاصيقة عليهم.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 4 مواجهات، سجل لاعبو سيراميكا 22 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

وضمن فريق سيراميكا التواجد فى المجموعة الأولى التى تضم أول 9 أندية للمنافسة على اللقب، بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق على بتروجت فى المباراة الماضية فى أول مباراة لعلى ماهر بأربعة أهداف مقابل هدف.