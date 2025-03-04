شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش بمشاركة 6 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وتشهد البطولة مشاركة 5 لاعبات في منافسات السيدات من مصر وهن، أمينة عرفي، روان العربي، هنا معتز، نور هيكل، وسلمى هاني، بينما يشارك لاعب واحد فقط في منافسات الرجال وهو يحيى النوساني.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، أعلنت في وقت سابق، انسحاب مازن هشام المصنف السابع عالميا، من بطولتي أستراليا المفتوحة ونيوزيلندا المفتوحة المقبلتين، بسبب إصابة متكررة في الركبة.

وكانت آخر مشاركة للاعب المصري في بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش في ديسمبر الماضي، وسيسعى للعودة إلى المنافسات في أقرب وقت ممكن.

بسبب انسحاب مازن هشام، تم إجراء العديد من التغييرات على قرعة المستويين الذهبي والفضي، ببطولتي أستراليا ونيوزيلندا.

ففي قرعة بطولة نيوزيلندا المفتوحة، يحل الإنجليزي مروان الشوربجي محل مازن هشام في المركز الثاني وسيواجه الفائز من مباراة بيرنات جومي أو أنتوني ليبر المشارك ببطاقة دعوة في الدور الثاني، كما انتقل جريج لوبان إلى أحد المراكز الأربعة الأولى في التصنيف.