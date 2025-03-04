شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية اليوم فى الجولة الـ17 بدوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة عشرة من دورى nile بإقامة 3 مباريات تجمع الاتحاد السكندرى مع سموحة، كما يستضيف زد إف سى نظيره الإسماعيلى، كما يلتقى الزمالك مع إنبى في مواجهات قوية، خاصة أنها الجولة الأخيرة والتي سيتحدد على إثرها التسعة الأوائل الذين سيشاركوا على المنافسة على بطل الدورى ، بينما ينافس خر تسعة على الهبوط لدورى المحترفين.

مواعيد مباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري & سموحة..9 مساء

إنبى & الزمالك ..9 مساء

زد إف سى & الإسماعيلى..9 مساء

الأربعاء 5 مارس

الأهلى & طلائع الجيش ..9 مساء

بتروجت & غزل المحلة..9 مساء

بيراميدز & سيراميكا..9 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.



ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.