شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية.. 1916 منتخب مصر يفوز على القوات البريطانية 4 - 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب تأسيس أول اتحاد وطني مصري في 11 سبتمبر 1916 حضره ممثلون عن 50 ناديا من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا أندية الشرقية والمنصورة وبني سويف، وبحضور مندوبين عن القوات البريطانية، واستطاعت بعض العناصر المصرية أن تجمع فريقًا يضم معظم اللاعبين المميزين ولعب باسم منتخب مصر مع منتخب القوات البريطانية

وانتهت مباراة منتخب مصر ضد منتخب القوات البريطانية بفوز الفريق المصري 2/4 ، وكان يمثله محمود مرعي لحراسة المرمى وإبراهيم عثمان ومحمد السلحدار للدفاع ومصطفى حسن وسليمان فايق ورياض شوقي للوسط وحسين فوزي وكامل عبد ربه وطه فرغل وعباس صفوت ونقولا عرقجي للهجوم.

وأقيمت مباراة منتخب مصر ضد منتخب القوات البريطانية على ملعب نادي المختلط في 5 مايو 1916.