شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر الوقوف دقيقة حدادا وعزف سلام الشهيد فى مباريات مارس بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة الوقوف دقيقة حداد مع عزف "سلام الشهيد" قبل انطلاق جميع مباريات الدوري المصري الممتاز خلال شهر مارس.

جاء قرار رابطة الأندية بالوقوف دقيقة حداد في كل مباريات الدوري خلال شهر مارس، احتفالًا بيوم الشهيد الموافق 9 من الشهر الجاري، وتخليدًا لذكرى أبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وأوضحت الرابطة أنه تم تعميم القرار على كافة المراقبين لضمان تنفيذه في جميع المباريات، تأكيدًا على دور الرياضة في تعزيز القيم الوطنية وتقدير تضحيات الشهداء.

ويأتي ذلك في إطار حرص رابطة الأندية على ترسيخ روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ مصر البطولة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق مباريات الدور الثاني من مسابقة الدورى المصري الممتاز 2024 - 2025 أيام 11 و12 و13 مارس من الشهر الجاري.

ومن المقرر الإعلان عن مواعيد مباريات الدوري الثاني للدوري يوم 6 مارس الجاري، ولن يتم تعديل أو تأجيل في مباريات الدوري العام.

كما أكد مسئولو رابطة الأندية أنه لا توجد قرعة للدور الثاني، ونحن في انتظار الجولة الـ17 وبعدها يتم تحديد المراكز تلقائيًا، حيث سيتم تحويل الأرقام لأسماء الأندية.