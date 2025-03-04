شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: حققنا فوزًا مستحقًا ونتطلع لتعديل مواعيد المباريات في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى عن الفوز على نظيره حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نايل.

وأعرب طارق مصطفى، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب حرس الحدود، مشيدًا بأداء لاعبيه في المباراة التي وصفها بالصعبة أمام فريق قوي يمتلك مديرًا فنيًا قديرًا ولاعبين مميزين.

وأكد مصطفى أن الفوز جاء عن جدارة، مشيرًا إلى أهمية النقاط الثلاث مع نهاية مشوار الدور الأول من الدوري. كما أبدى استياءه من عدد الإنذارات التي حصل عليها فريقه خلال اللقاء، معتبرًا أن بعضها لم يكن مستحقًا.

وطالب المدير الفني للبنك الأهلي رابطة الأندية بضرورة إعادة النظر في توقيتات المباريات خلال شهر رمضان، مراعاةً لظروف اللاعبين وأداء الفرق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق لن يحصل على راحة، حيث سيبدأ الاستعداد فورًا لمواجهة المصري في بطولة كأس مصر، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية في المسابقة.