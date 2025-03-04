شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الزمالك وإنبى..وعاشور للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الدولى محمود البنا مباراة الزمالك وإنبى اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ17 بالدورى الممتاز، ومعه محمودج عاشور حكما لتقنية الفيديو.

ويدير الحكم أحمد الغندور مباراة زد والإسماعيلى فى نفس الجولة، كما يدير الحكم أحمد حمدى مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة.

ويواجه الزمالك نظيره إنبى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.