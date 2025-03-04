شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الجزار يحصد جائزة رجل مباراة البنك الأهلى ضد حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمود الجزار مدافع البنك الأهلي جائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه مع حرس الحدود، وانتهت بالفوز بهدفين مقابل هدف، وجاء هدف الفوز عن طريق الجزار الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب.

وحقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي.

تقدم البنك الأهلي عن طريق ياو أنور في الدقيقة 49 وتم تأكيد الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، وتعادل حرس الحدود عن طريق رأسية عبد الرحمن جودة في الدقيقة 72، لكن البنك عاد للتقدم مجددا عن طريق محمود الجزار في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 22 نقطة.