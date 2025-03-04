شكرا لقرائتكم خبر عن القلعة الحمراء تعلن عن 4 فئات لتخليد الاسم فى استاد الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمى للقلعة الحمراء، عن تفاصيل تخليد الاسم على استاد النادى الأهلى الجديد الذى تم البدء فى إنشائه، موضحا صوره لمنح الجماهير الطريقة التى يريدها فى تخليد اسمه.

وجاءت الأنواع كالتالى:

RED

10*20 الحجم

1 عدد الاسطر/ عدد الكلمات

✓درع التخليد والهدايا

GOLD

20*20 الحجم

2 عدد الاسطر/ عدد الكلمات

✓ درع التخليد والهدايا

%15 خصم التذاكر الموسمية

1 عدد التذاكر في الموسم (مع الخصم)

2 عرض خاص للحجز المبكر أيام - ملعب - حفلات)

3 دعوة مجانية للمتحف (10) سنوات)

3 زيارة حصص التدريب

✓ مواقف سيارات مجانية للمباريات

✓ مواقف سيارات مجانية في أيام غير المباريات

"مرة في السنة" جلسة تصوير مع اللاعبين

2 جلسة تصوير مع الكؤوس

2 دعوة لجولة في الملعب

2 حضور تقديم اللاعبين الجدد

مرتين: تذاكر حفل نهاية الموسم

%15 خصم المتجر الرسمي

VIP

40*40 الحجم

4 عدد الاسطر/ عدد الكلمات

✓ درع التخليد والهدايا

%20 خصم التذاكر الموسمية

2 عدد التذاكر في الموسم (مع الخصم)

1 لمدة 10 سنين عدد المقاعد المجانية

2 عرض خاص للحجز المبكر أيام - ملعب - حفلات)

غير محدود دعوة مجانية للمتحف (10) سنوات)

غير محدود زيارة حصص التدريب

✓ خدمة مواقف السيارات

✓ مواقف سيارات مجانية للمباريات

✓ مواقف سيارات مجانية في أيام غير المباريات

✓ صلاحية دخول صالة كبار الشخصيات في الأيام غير المقررة للمباريات )

مرتين في السنة: جلسة تصوير مع اللاعبين

3 جلسة تصوير مع الكؤوس

غير محدود دعوة لجولة في الملعب

غير محدود حضور تقديم اللاعبين الجدد

غير محدود تذاكر حفل نهاية الموسم

25 خصم المتجر الرسمي

SILVER

10*20 الحجم

1 عدد الأسطر/ عدد الكلمات

✓ درع التخليد والهدايا

%10 خصم التذاكر الموسمية

1 دعوة مجانية للمتحف (10) سنوات)

1 زيارة حصص التدريب

1 جلسة تصوير مع الكؤوس

1 دعوة لجولة في الملعب

10% خصم المتجر الرسمي