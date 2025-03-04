شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسابيع تفصل عبد الله مجدى عن العودة لتدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عبد الله مجدى ظهير أيمن فريق سيراميكا، برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الضامة التى تعرض لها فى مواجهة فاركو فى الجولة الثانية عشرة من دوري nile.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب عن معاناته من قطع فى عضلة الضامة، ليخضع لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل تعافيه بشكل سريع من أجل العودة مجددا للتدريبات الجماعية.



ويحتاج عبد الله مجدى 3 أسابيع أخرى من أجل المشاركة بشكل طبيعى فى تدريبات سيراميكا مجددا، بعدما غاب عن سيراميكا فى الجولات الـ13 و14 و15 و16 و17.



ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 4 مواجهات، سجل لاعبو سيراميكا 22 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا.



وضمن فريق سيراميكا التواجد فى المجموعة الأولى التى تضم أول 9 أندية للمنافسة على اللقب، بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق على بتروجت فى المباراة الماضية فى أول مباراة لعلى ماهر بأربعة أهداف مقابل هدف.